Nadie puede ser obligado a vacunarse contra covid-19: Bolsonaro

BRASIL.- Tras el fallo de la Corte Suprema de Brasil, que hace obligatoria la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, el presidente Jair Bolsonaro declaró que nadie puede ser obligado a vacunarse.

Bolsonaro argumentó, que la responsabilidad recae en la persona si se contagia en el futuro por no haber tomado la vacuna.

Esto citando que en la negociación con Pfizer para la compra de vacunas, no hay responsabilidad por ningún efecto colateral.

“Le pido a Dios que me guíe, como siempre lo he pedido, para tomar decisiones. No dejarme llevar por ningún clima, como está pasando ahora. De paso le pregunté a la Policía Federal qué se está votando en la Corte Suprema ”, dijo Bolsonaro.

“Nadie puede obligar a nadie a que se vacune … Si un chico no quiere ser tratado, es decir, yo no quiero que me hagan quimioterapia y me voy a morir, ese es mi problema, oye”, comentó.