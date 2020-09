México alcanza los 738 mil 163 casos confirmados acumulados de Covid-19

MÉXICO.- Este martes en la conferencia del Covid-19, el director de Epidemiología, doctor José Luis Alomía, informó que, a nivel nacional, hay 738 mil 163 casos confirmados acumulados.

En este sentido, puntualizó que el índice de positividad aumentó un punto porcentual este día, al momento está en 40 por ciento.

Al inicio de la conferencia brindó información acerca de las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas, sana distancia de metro y medio, el estornudo de etiqueta y el correcto lavado de manos.

Además, explicó que no todas las personas son notificadas con los resultados de sus muestras, debido a que algunas de las pruebas no llegan a su destino o no son factibles para ser analizadas.

Puntualizó que son un millón 935 mil 334 personas notificadas de sus resultados, de estas pruebas, 881 mil 622 dieron resultados negativos.

El doctor Alomía detalló que en total son 186 mil 183 pacientes que no se realizaron una prueba de Covid-19, pero que sí tuvieron los síntomas de la enfermedad.

Señaló que, de los casos sospechosos a los que se les tomó muestra, 93 mil 803 no esperan tener resultados y 35 mil 563 sí tendrán una respuesta, ya sea positiva o negativa.

El director de Epidemiología también indicó que en México han fallecido 77 mil 163 personas a causa del Covid-19. Sin embargo, la curva de defunciones va en descenso con un -43 por ciento.

También señaló que el 4% por ciento de los casos confirmados acumulados es la epidemia activa, se trata de 37 mil 344 casos que se encuentran activos al momento.

Por último, celebró que en México se han recuperado 530 mil 945 personas, quienes ya no tienen Covid-19.