“Me siento más segura desde que me vacuné”: abuelita tras aplicación de vacuna contra el Covid-19

ZACATECAS.- La aplicación de vacunas a adultos mayores contra el Covid-19 en el estado está por terminar, miles de abuelitos zacatecanos se han inmunizado; para muchos es un alivio, para otros hay temor a las reacciones adversas.

María de los Ángeles, de 79 años, de la comunidad de Milpillas de la Sierra, Valparaíso, comentó a Imagen cómo se sintió tras vacunarse contra el Covid-19.

Explicó que se inmunizó el jueves 15 de abril en la comunidad de Lobatos, también perteneciente a Valparaíso.

Señaló que un día antes de la aplicación, el delegado municipal les informó a todos los adultos mayores que al día siguiente iría un camión para llevar a los abuelitos a vacunarse.

Sin embargo, ella decidió irse en un vehículo propio, tal y como lo hicieron varios abuelitos.

El día de la vacunación, doña María estaba emocionada por recibir la vacuna, desde temprano se dirigió a Valparaíso, donde desayunó antes de irse a Lobatos para ser vacunada.

Relató que al llegar a la comunidad, los estaban formando para ingresar al salón de Lobatos; antes de entrar les aplicaban gel antibacterial, les preguntaron su procedencia y les pidieron su credencial de elector.

“Les di el papel que llevaba (haciendo referencia a su registro en la página Mi Vacuna), y la credencial,” comentó.

Detalló que la registraron y le indicaron donde debía sentarse para esperar a que la vacunaran.

Ahí llegó una enfermera para aplicarle la dosis contra el Covid-19, quien le indicó que se cambiara a otra silla donde debería esperar media hora para ver que no presentara reacciones adversas.

“Me pusieron una cinta donde decía a qué hora me vacunaron y era la que revisaban para ver sí ya había pasado media hora,” dijo.

Después de eso, le pidieron que se siguiera cuidando y que no dejara de usar el cubrebocas; le dieron un comprobante de que ya se había inmunizado.

A doña María le aplicaron la vacuna de Cansino, misma que solo requiere de una dosis y hace efecto en 15 días.

Miedo a la vacuna

Explicó que ella nunca le tuvo miedo a la vacuna contra el Covid-19, al contrario, estaba a la espera de su aplicación.

“Yo lo que quería era que me vacunaran, yo no tenía miedo, toda la gente tenía miedo. Quería que me vacunaran para que no me fuera a dar la enfermedad esa, el Covid. Así ya está uno más protegido,” aseguró.

Además, señaló que se sintió feliz de haber recibido la vacuna.

“Estaba emocionada, contenta y más cuando nos venimos que no traía síntomas de nada. Estaba contenta porque ya ni se me veía rastro de que me habían vacunado.”

Comentó que a pesar de que más personas de la comunidad se mostraron asustadas y dijeron que se sentían mal después de la aplicación, ella se sintió muy bien.