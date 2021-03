Lucha Karla contra trastorno neurológico post Covid-19

ZACATECAS.- El 2020 y la pandemia fueron para Karla una prueba de resistencia y vida, pues un contagio de Covid-19 le dejó secuelas neurológicas y un retroceso en su salud.

En noviembre de 2020 a Karla la diagnosticaron como positiva por Covid-19.

Relató que “a mediados de noviembre tenía malestar estomacal feo, ningún problema respiratorio, solo fiebre”.

Debido a los síntomas, pensó que se trataba de tifoidea, pero al acudir al IMSS le realizaron una prueba de Covid-19 que resultó positiva.

“Lo que me llama la atención es que se piensa en Covid y en automático se asocia a problemas respiratorios, incluso médicos que me vieron no imaginaron que fuera eso” comentó.