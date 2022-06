Llegarán casi 2 millones de vacunas pediátricas covid a México: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que esta semana llegarán dos lotes de vacunas pediátricas contra el Covid-19 a México.

Con este lote de de Pfizer/BioNTech, sumarán un total de un millón 998 mil dosis adicionales para inmunizar a los menores de cinco a 11 años de edad.

López-Gatell detalló que este miércoles llegará un lote de un millón 200 vacunas covid a México y el segundo lote con 798 mil se recibirán el jueves.

El subsecretario hizo un llamado a los padres de familia a que vacunen a sus hijos de cinco a 11 años; y en el caso de los adolescentes, llevarlos a que completen su esquema.

“La recomendación para las familias es no deje de vacunar a sus hijos, ya está la vacuna, no deje de vacunarlo. Para padres de 12 a 14 años, no olvide la segunda dosis, cuente de entre cuatro y ocho semanas, si puede esperar a l más cerca de las ocho semanas para ponerle la segunda dosis”, mencionó.