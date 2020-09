Jóvenes de Aguascalientes hacen fiestas durante la pandemia

AGUASCALIENTES.- Fueron captados en video varios jóvenes en Aguascalientes, realizando fiestas pese a la gravedad de la pandemia.

Los videos ya comenzaron a circular en redes sociales donde se puede ver la ausencia de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

Uno de los más señalados es el fraccionamiento Benito Palomino Dena; los vecinos aseguran que son frecuentes las reuniones de los jóvenes que no le temen al Covid-19.

“Tienen muchas fiestas y no deberían de hacer eso ahorita; se deberían de esperar porque hay mucho contagio. En las reuniones no usan sus cubrebocas. Casi todos los días han tenido sus fiestas. No deberían de hacer eso porque se contagia uno… A lo mejor hoy van a tener su fiesta por ser 16”, denunció una mujer de nombre Anahí en entrevista para Excélsior.