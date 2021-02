Investigan aparición de nueva cepa de Covid-19 en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, informó que investigan si hay una nueva variante de Covid-19 en Jalisco.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) revisa si se trata de una nueva variante del virus, además analiza si es más contagiosa o se trasmite más rápido.

López Ridaura indicó que en México hay distintas variantes de Covid-19, pero sólo estudian las que puedan ser más graves o trasmitirse rápidamente.

“No es que sea una variante mexicana, seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana, no es que exista una variante mexicana, para describirla como tal se tiene que investigar su importancia. Es posible que existan varias variantes de mutaciones que no impactan en la transmisión o la virulencia, por lo que no vale la pena caracterizarlas,” dijó en conferencia de prensa.