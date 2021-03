Explica López-Gatell por qué está hospitalizado

MÉXICO.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, explicó que no está hospitalizado por encontrarse grave de salud.

A través de una carta, detalló que está recibiendo tratamiento intravenoso, el cual es más fácil de manejar desde un hospital.

“ No me hospitalizaron por estar delicado , sino para recibir el tratamiento, que es intravenoso y más fácil de manejar que en casa”, explicó.

Indicó que desde su ingreso hasta el momento su función respiratoria es normal, “saturo 98 por ciento con mínimo aporte de oxígeno suplementario”.

“Médicamente mi presentación Covid-19 se considera moderada. En cuanto termine el tratamiento iré a casa, mañana o el martes. Me siento muy bien de ánimo y apetito. Me he podido relajar mentalmente”, dijo en la carta.