Exige el Sntsa que se vacune al personal médico restante en Zacatecas

ZACATECAS.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de Zacatecas (Sntsa) solicitó a la delegada de la Secretaría del Bienestar, Verónica Díaz Robles, que se vacune a los cuatro mil 500 trabajadores de la salud faltantes.

En un comunicado, firmado por la secretaria del Sntsa, Norma Angélica Castorena, señalan que tienen la preocupación de que no les entreguen las vacunas en tiempo y forma.

Por lo cual, dieron a conocer distintas ocasiones en las que la Secretaría del Bienestar incumplió con lo ya acordado con el personal de salud.

El incumplimiento de vacunar en una primera etapa al personal de salud.

También, el retraso de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

de la vacuna contra el Covid-19. El hecho de que no tomen en cuenta el personal que ya estaba preparado para vacunar en todo el país; al contrario, incluyeron a los Servidores de la Nación en el proceso.

El sindicato hizo referencia a que, debido a estos puntos, dan la preferencia para vacunar a las personas que no estaban contempladas, tal como sucedió con los 33 que se inmunizaron en Villa de Cos.

Aseguraron que los procesos determinados no contribuyen al orden en la vacunación; debido a que no se respetan los listados y los propios beneficiados son desplazados “con influyentismo por otra población en menor estado de vulnerabilidad”.

Exigieron a Díaz Robles que, como responsable de los programas sociales en Zacatecas, ponga orden y sancione a quienes resulten responsables.

Reiteraron su solicitud para que se vacune al personal médico, ya que, aseguran, son personas que laboran con alto riesgo de exposición al virus.

La Coordinación de Brigadas contesta a las acusaciones

Saandra Durán Vázquez, coordinadora de Brigadas Especiales del Estado, informó que no autorizaron que se vacunara al grupo de personas que viajaron a Villa de Cos a recibir la dosis anticovid.

Precisó que cada uno de los equipos conformados para la vacunación tienen la responsabilidad de registrar, verificar los datos y aplicar las dosis a los adultos mayores.

Aseguró que a la Coordinación de Brigadas Especiales corresponde la conformación del Equipo Estatal de Coordinación con los enlaces de Bienestar, Fuerzas Armadas y Sector Salud; así como la operación y logística para la recepción y vigilancia de la distribución de vacunas a unidades médicas

Además, declaró que se ha instruido realizar la investigación correspondiente a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Por último, reiteró su compromiso para que se cumplan los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.