EU autoriza vacunas de Pfizer y Moderna para menores de 5 años

ESTADOS UNIDOS.- La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó de urgencia durante este viernes las vacunas anticovid de Pfizer y Moderna en bebés y niños menores de 5 años.

Se prevé que las vacunas estén listas para la próxima semana.

Asimismo, la vacuna Moderna, en dos dosis, está autorizada con carácter de urgencia para los menores de entre seis meses y 5 años.

Today, we authorized emergency use of the Moderna COVID-19 Vaccine and the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of COVID-19 to include use in children down to 6 months of age. https://t.co/DFnvVyQ8n6 pic.twitter.com/mXuN3oqZaa

— U.S. FDA (@US_FDA) June 17, 2022