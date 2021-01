Estas son las nuevas restricciones por Covid-19 para entrar a Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- El Presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una serie de decretos para combatir la pandemia por Covid-19, entre ellos se encuentra una acerca de las restricciones para entrar al país.

A los viajeros extranjeros que quieran ingresar a Estados Unidos les solicitarán presentar resultados negativos de pruebas de Covid-19, así como quedarse aislados al entrar al país.

Today’s executive actions represent our Administration’s effort to aggressively change the course of COVID-19 by expanding testing, vaccinating more people, protecting those most at risk, and addressing racial and other disparities in COVID impact and care. pic.twitter.com/AgWtxAyFhO — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021

Sin embargo, será hasta los próximos 14 días cuando darán a conocer los detalles sobre estas medidas.

Aunque señalan que los viajes no serán afectados como se había pronosticado para el 26 de enero.

Los viajeros mexicanos tendrán que mostrar el resultado negativo de la prueba antes de abordar vuelos a Estados Unidos, pero todavía no se contempla el aislamiento para esa fecha.

President Biden signed several executive orders to contain COVID-19 by expanding testing, administering vaccines, advancing an equitable response, and safely reopening schools and businesses. — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021

A pesar de los contagios en el país, el gobierno de Donald Trump solo había ordenado que se presentara la prueba negativa y sugerían el aislamiento voluntario.

Para reducir los contagios en Estados Unidos, Joe Biden creó un plan de acción contra el Covid-19, en el que incluye el incremento de vacunas y el uso obligatorio de cubrebocas.

Ante esta situación, este jueves Biden firmó un acuerdo para establecer el Grupo de Trabajo sobre Equidad en la Salud Covid-19; con el que pretenden proteger a las personas que tienen mayor riesgo.