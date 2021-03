Don Felipe recibe con alegría la vacuna anticovid en Río Grande

ZACATECAS.- Luego de recibir la vacuna contra el Covid-19, Don Felipe Zúñiga Guzmán, del municipio de Río Grande, subrayó que “da alegría y gusto poder vacunarse”.

Don Felipe, de 66 años de edad, acudió a su centro de vacunación siguiendo las recomendaciones de las autoridades y con una gran expectativa, pues cómo el mismo lo dijo “tenemos que tener fe y esperanza para recuperarnos”.

Con más de un año de encierro, esta fue una de las pocas salidas que ha tenido Don Felipe, pues tanto él como su familia han optado por quedarse en casa.

Aunque no ha podido realizar las actividades a las que estaban acostumbrado y eso lo ha estresado un poco, en su hogar han mantenido todas las medidas sanitarias.

Al salir del Centro de Vacunación, Don Felipe manifestó que la aplicación de la vacuna no le dolió ni le causó ninguna molestia, por lo que invitó a todos los adultos mayores de su municipio, que por temor no han acudido, “a que vengan a vacunarse; no pasa nada”.