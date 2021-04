Disminuye en 70% las pruebas de Covid-19 realizadas en la UAZ

ZACATECAS.- La realización de pruebas Covid-19 en el laboratorio de Ciencias de la Salud de la UAZ bajó un 7 por ciento.

La causa es que la población ha optado por aislarse en sus casas y no gastar en una prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).

“La afluencia ha disminuido bastante porque para la sociedad ya no es tan importante saber si tiene Covid-19 o no; se adaptan a vivir con él, si tienen síntomas se guardan en su casa y deciden no gastar”, comentó Juan Armando Flores de la Torre.