Director de la OMS en cuarentena por contacto con caso positivo de Covid-19

SUIZA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo estar en cuarentena preventiva. Aseguró que fue identificado como un contacto cercano de un caso positivo de Covid-19.

El anuncio lo dio a través de su cuenta oficial de Twitter donde añadió que se sentía bien y no tenía ningún síntoma.

It is critically important that we all comply with health guidance. This is how we will break chains of #COVID19 transmission, suppress the virus, and protect health systems.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020