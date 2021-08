Deportista muere por Covid-19; rechazó la vacuna en reiteradas ocasiones

REINO UNIDO.- Un deportista creyó tener unas excelentes defensas por lo que no quiso vacunarse contra el Covid-19; sin embargo, la enfermedad lo tomó por sorpresa y cuatro semanas después de dar positivo al virus falleció.

La hermana del deportista, Jenny McCann, relató la historia en redes sociales, ya que vivió muy de cerca el fallecimiento de John Eyers, de 42 años.

El escalador, montañista y corredor, se confió en que tenía buen estado físico y salud de hierro, por lo que en reiteradas ocasiones rechazó la vacuna contra el Covid.

A través de sus redes sociales, la hermana contó que John murió luego de sufrir un fallo orgánico, luego de cuatro semanas de contraer el virus.

Además, reiteró que su hermano tenía una gran condición física y era un deportista nato,

La hermana agregó que poco antes de que perdiera la vida, John se arrepintió de no haberle hecho caso a su familia.

This shouldn’t have happened. My Mum wants people to know about John. For his story to save someone’s life. For pain & loss to drive people to get a vaccine. @itvnews @mrjamesob @BBCNews @PhilipSime @Channel4News @krishgm @theJeremyVine @thismorning @NHSMillion #GetVaccinatedNow

— jenny mccann (@jennyeye) August 2, 2021