Castigarán con cárcel a quien haga fraude con tanques de oxígeno

Declararon que no hay desabasto de oxígeno, pero piden que devuelvan los tanques. | Foto: Pixabay.

MÉXICO.- La demanda de tanques de oxígeno incrementó a la par de los contagios de Covid-19; ante esta situación hay personas que aprovechan para hacer fraudes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que las personas que cometan fraude con los tanques de oxígeno pagarán con cárcel.

Al agotarse en las distribuidoras, las personas están buscando los tanques en redes sociales, donde se cometen más fraudes; por ello la Policía Cibernética de la Guardia Nacional ya vigila plataformas de comercio electrónico y los grupos de ventas en Facebook.

En menos de una semana, la Profeco y la Policía Cibernética ya revisaron al menos 100 páginas y 700 perfiles de Facebook por hacer fraude con la venta y/o renta de tanques y concentradores de oxígeno.

“Estamos en proceso de bajar mil perfiles adicionales, que están siendo analizados, y en las próximas horas bajados”, anunció Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

Además, advirtió que las personas que hagan fraude con tanques de oxígeno pagarán con cárcel, debido a que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

“Estas personas abusivas se aprovechan de la desesperación de otros y, además, ponen en riesgo la vida de otros; no sólo están siendo bajados de la redes, sino que también en algunos casos estamos pudiendo descubrir quien lo está haciendo físicamente, y van a terminar pagándolo con cárcel,” explicó.

El titular de la Profeco hizo un llamado a las personas para que eviten fraudes solo adquiriendo tanques de oxígeno en empresas oficiales, como INFRA, Linde o Air Liquide.

Por último, señaló que no hay desabasto de oxígeno en el país, sin embargo, las personas no regresan los tanques y por ello ya no hay.