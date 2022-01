Así se vivió el último día de la vacunación de refuerzo a adultos mayores

ZACATECAS.- Este lunes se llevó a cabo el último día de la jornada de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores de 60 años. Con ello se completa el esquema de vacunación a este sector de la sociedad.

Al inicio de la jornada se observaron largas filas en el Palacio de Convenciones; aunque en este ultimo día no hubo formación.

Conforme llegaban las personas se les aplicaba el biológico, esperando solamente los 30 minutos que se solicitan para verificar que no haya una reacción adversa.

Con esta tercera dosis los adultos mayores completan su esquema de vacunación contra el Covid-19. Acudieron con el certificado impreso de vacunación para comprobar que ya se recibieron las dos dosis iniciales y una identificación oficial.

Asimismo, se siguió pidiendo a todos los asistentes cuidar las medidas de sanidad para evitar contagios; como la sana distancia al interior, la aplicación de gel antibacterial y medida de temperatura.

Se llevó a cabo con saldo blanco de acuerdo a uno de los Servidores de la Nación y hubo una buena respuesta los primeros días de la aplicación.

“Ahora ya salieron muchos conocidos contagiados, hasta una cuñada. Por eso vine porque tenemos que tener el refuerzo, porque, aunque estemos vacunados no nos garantiza nada pero más vale”, dice Ángela de la colonia Fovisste.

“Pues no se si me dio o no porque me sentí mal estos días con gripe, y me daba miedo ponérmela porque la primera me dio reacción. Ahora espero que no porque ando mal pero de todos modos tengo que ponérmela”, dice Gris de la colonia centro.