Aseguran que Melania y Donald Trump se vacunaron contra el Covid-19 antes de dejar la Casa Blanca

WASHINGTON.- Medios estadounidenses informaron que Melania y Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se vacunaron en secreto contra el Covid-19, antes de dejar la Casa Blanca.

The New Yotk Times y Axios revelaron que en enero Trump recibió la primera dosis; sin embargo, no detallaron cuál de las vacunas, aprobadas de emergencia, le fue administrada ni si ya le aplicaron la segunda dosis.

A pesar de que el exmandatario de Estados Unidos se rehusó durante varios meses a usar el cubrebocas, este domingo pidió a la población que se apliquen la vacuna contra el Covid-19.

“Todo el mundo debería ir a recibir su inyección”, dijo en su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Su petición sorprendió a los medios, ya que durante su administración minimizó la pandemia, pese a que él también se contagió a finales de septiembre.

A mediados de diciembre, un funcionario gubernamental informó que el entonces mandatario no se vacunaría hasta que su equipo médico de la Casa Blanca se lo recomendara.

Las vacunas comenzaron a aplicarse cuando Trump era presidente, sin embargo, el equipo del actual mandatario, Joe Biden, refirió que no tenía un plan de vacunación y tuvieron que iniciar desde cero.