Les garantizo que el coronavirus va a llegar a México: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- “Les garantizo que el virus va a llegar a México”, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante la conferencia mañanera del martes.

El funcionario reconoció que no se descarta que el coronavirus llegue a México y en cuanto suceda, se va a informar a la población para reaccionar ante la posible propagación del virus.

“Podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México, les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad, hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos, ellos dos se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado”.

López-Gatell llamó a la calma y “a no olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagera si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos ‘no pasa nada’, es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita. Si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, lo vamos a informar para reaccionar”, explicó López-Gatell.

“La evidencia hasta ahorita, hoy 28 de enero de 2020, sugiere que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus se comporta como un virus de agresividad, es un término género genérico, leve comparado con la influenza estacional y con los coronavirus que creían te han sido materia de interés mundial”, dijo el funcionario.

Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a la población a estar tranquila: “nuestro país, afortunadamente es de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos estemos tranquilos, desde luego atentos pero tranquilos”.