Golpean a mujer china en el metro por “tener coronavirus”

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales se ha difundido un video en el que se aprecia que un grupo de hombres golpean a una mujer de origen chino.

El video tomado desde dentro de una estación del metro de Nueva York muestra que la mujer simplemente portaba un cubrebocas.

La asiática corre rumbo a la salida de la estación, pero dos hombres afroamericanos la interceptan y comienzan a golpearla brutalmente.

No obstante, la mujer al ver que está acorralada alza las manos como rendición, pero a los agresores no les basta.

El video salió a la luz debido a que un usuario que estaba en esa estación logró captar la escena y difundirla por redes sociales.

Asimismo, la policía de Nueva York invitó a la víctima a que denunciara los hechos.

The NYPD and the Hate Crime Task Force encourage the victim to report this incident to the police for a full investigation. https://t.co/4Qb4XHVj3Z

