[FOTOS] Encuentran cadáver en calle de China y aseguran tenía coronavirus

CHINA.- En Wuhan, se encontró un cadáver de un hombre de 60 años que podría haber muerto por coronavirus.

Al parecer no hay rastros de violencia, sino que solamente estaba tirado en el piso, por lo que la gente deduce que su fallecimiento se debe al coronavirus.

Algo que ayuda a esta conclusión es que ocurrió en una calle de Wuhan, que es la ciudad donde se inició el brote de esta enfermedad.

Hasta el momento lleva un saldo de 259 personas muertas y más de 11 mil casos que están siendo atendidos.

Además, algo que ha sorprendido a muchos, es la indiferencia de las personas que estaban pasando junto al cuerpo.

En las fotos, de la agencia AFP, se puede ver instantes después que llegan personas con trajes especiales y comienzan a revisar el cadáver.

Dead man lies on an empty street at China’s virus ground zero https://t.co/Q4EIGO24Pp#coronavirus pic.twitter.com/FEVFWLTEGS

— AFP Photo (@AFPphoto) January 31, 2020