China vigila la epidemia con drones

CHINA.- En el China están usando drones para ver que sus ciudadanos cumplan con las medidas de sanidad obligatorias, con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Los drones están equipados con cámaras infrarrojas, altavoces y con un sistema de esterilización; la policía es la que se encarga de la manejarlos.

Asimismo, a la gente que va por la calle sin mascarilla, estos le piden que por favor regresen a sus casas ya que el virus es muy peligroso.

Además de esto, China cuenta con aparatos robóticos que son capaces de esterilizar y desinfectar, también pueden repartir medicinas y cuentan con voz para avisar.

Todo lo anterior se ve en el videoreportaje que realizó el diario local Global Times:

Walking around without a protective face mask? Well, you can’t avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020