CIUDAD DE MÉXICO.- Ingrid Coronado rompe el silencio tras la muerte de Fernando del Solar, después recibir una ola de críticas y malos comentarios en redes sociales.

Fernando del Solar se casó con la conductora Ingrid Coronado el 5 de mayo de 2012 con quien procreó a sus dos hijos, Paolo y Luciano sin embargo en 2015 se separaron.

Mientras se realizaba el funeral de Fernando del Solar, que murió el 30 de junio, su exesposa Ingrid Coronado era atacada en redes sociales tras el divorcio con el conductor.

Mientras que, Ingrid Coronado, madre de los dos hijos del Solar Luciano y Paolo, lanzó un comunicado en el que pidió respeto para ella y su familia en un momento tan delicado.

Ingrid Coronado rompe el silencio a través de un comunicado que se publicó a través de la agencia que la representa.

Debido a las diversas críticas que han surgido hacia Coronado, Anna Ferro, viuda de Fernando del Soler, pidió un alto a los ataques en contra de la conductora.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia”, dijo en la conferencia de presa del 1 de julio.