Eva Mange, abuela de Thalía muere a los 104 años

MÉXICO.- Mediante redes sociales, Thalía, confirmó el fallecimiento de su abuela dona Eva Mange Márquez, quien murió a los 104 años de edad.

Thalía compartió una esquela con un emoji de oración y un corazón roto.

No obstante, la noche del viernes 24 de junio, fue que se dio a conocer la noticia de la muerte de Eva Mange Márquez.

Cabe mencionar que también era abuela de Laura Zapata, quien en sus redes mostró un comunicado informando acerca de la pérdida y escribió:

“Ya voló mi amada abuela Eva. Buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…” compartió en su cuenta de Twitter.

Eva Mange Márquez y su estado de salud

En los últimos años la señora Eva Mange ya había presentado problemas de salud, uno de ellos fueron varias heridas provocadas por los malos tratos que tuvo en la asilo Le Grand Senior Living; tras esto necesitó cuidados específicos y se los dio Laura Zapata en su hogar.

Ya hace más de un año que estaba en recuperación por lo que vivió en la asilo, e incluso Zapata llegó a decir que su abuela se encontraba muy bien y que ya casi sanaba de las heridas que le ocasionaron.

Por su parte, Thalía, no había tenido la oportunidad de visitar a su abuela, por la pandemia, ya que no se le permitía salir de Estados Unidos. Sin embargo, apoyaba a su hermana económicamente para que la señora Mange Márquez tuviera los cuidados necesarios.