Zacatecas, sin casos graves de reacción a la vacuna contra Covid-19

ZACATECAS.- La Secretaría de Salud de Zacatecas manifestó que no se han presentado reacciones adversas por la aplicación de la vacuna Pfizer.

En la dependencia se destacó que las reacciones adversas presentadas están dentro de lo esperado.

Una de estas, es la de Santiago, un enfermero, tiene fiebre de 38 grados desde que la recibió.

Santiago es un enfermero que labora en área Covid; hace cinco días recibió la primer dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Sin embargo, compartió que una hora más tarde empezó a tener fiebre de 38 grados y después de varios días la fiebre no ha cesado.

“Al día de hoy es momento que la fiebre no pasa, ni cuando me dio Covid me sentía tan mal”, dijo el trabajador de salud.