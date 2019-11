Zacatecas produce el 70% de los alimentos básicos

ZACATECAS.- El 70% de los alimentos de la canasta básica del país, se produce en Zacatecas, el chile seco, los caprinos, el frijol, el tomate y la tuna, son algunos de los productos más producidos en toda la región, informó Francisco Alejandro Gamboa Rincón, subsecretario del Campo.

Respecto al frijol, mencionó que el 60% de lo que se produce en todo el país es sembrado en el estado. Zacatecas también lidera en la producción de ajo, lechuga, nopal, zanahoria, orégano y miel del altiplano.

Son exactamente 21 cultivos en los que Zacatecas es líder, lo que representa una una producción de 13 mil 274 millones de pesos, compartió el funcionario.

Informó que, aunque hay mucha gente que se dedica a la producción, no todos le dan continuidad a su trabajo y no se convierten en empresarios, de ahí que muchas veces no es costeable.

“Lo que le llega al productor es el 10% de la venta total, es nulo lo que gana porque la mayoría se va en intermediarios; no basta ser buen productor sino fomentar que sumen a los agronegocios”, destacó Gamboa Rincón.

Aseguró que es necesario difundir entre los productores el subir escalones y no solo se queden como productores, por ello tienen distintos programas de apoyo, tal es el caso de la Agroalimentaria Zacatecas.

Dificultades de los productores

Una de las principales razones a las que se enfrentan los productores zacatecanos es la edad, en el país la edad promedio es de los 55 a los 57 años; sin embargo, en Zacatecas es arriba de los 60 años.

Además, son los abuelos quienes adquieren los conocimientos del campo y no se interesan por compartirlo con los hijos y nietos, lo que a futuro representa una baja en la cantidad de productores, explicó el subsecretario del Campo.

“Es necesario que los propietarios de las tierras revelen los conocimientos de manera generacional a sus hijos y nietos y estos, revaloren la actividad productiva”, puntualizó Alejandro Gamboa.

Actualmente hay alrededor de 15 mil personas que trabajan en la industria de los agronegocios en el estado.