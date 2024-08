Zacatecas, en el sótano educativo: Manuel Ibarra Santos

ZACATECAS.- El investigador Manuel Ibarra Santos afirmó que Zacatecas se ubica en los índices más bajos de nivel educativo desde enseñanza preescolar a superior, “por lo que será complicado que pueda aprovechar las oportunidades del nearshoring que estarían por llegar a México”, confirmó.

Ibarra Santos afirmó que, de acuerdo con cifras y estadísticas, Zacatecas se desplomó en niveles de calidad y eficiencia al menos cinco niveles, de 2021 a la fecha.

Explicó que en 2021 nos ubicábamos dentro del ranking oficial de eficiencia en la posición 23 mientras que en este momento “ocupamos ya el sitial 28, por encima apenas de Guerrero, Chiapas y Veracruz”.

En ese sentido dijo que “Zacatecas no estaría preparado para el nearshoring si antes no es capaz de formar capital humano con altos niveles de calidad, que no tenemos y, tan sólo en el caso de las personas que debieran cursar una licenciatura, andamos en promedio de 36 por ciento cuando el nivel nacional es de 44 por ciento, con ocho o diez puntos debajo de la media nacional”.