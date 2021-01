Zacatecanos sufren por secuelas del Covid-19 hasta por meses

ZACATECAS.- Joaquín continúa sin recuperar el sentido del gusto; Mariana quedó con una voz ronca y Osvaldo no tiene el mismo rendimiento deportivo. Todos ellos superaron el coronavirus hace más de cuatro meses.

Dichos pacientes, los cuales tienen edades entre los 20 y 31 años, compartieron su testimonio a Imagen sobre las secuelas que aún son latentes luego de recuperarse del SARS-CoV-2.

La pérdida del gusto y del olfato en Joaquín fueron los síntomas más palpables de la enfermedad. Explicó que solo una tarde tuvo temperatura, y de ahí en adelante, no hubo algo más.

Joaquín comentó que se contagió de manera comunitaria; es decir, que, no supo en dónde ni cuándo, pues un día solo presentó dichas sintomatologías.

“No fui al doctor, no me checaron, no me medicaron, de inmediato supe que me había contagiado; además, luego resultaron otros compañeros que sí se hicieron la prueba”, detalló.