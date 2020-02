Ya están en Guadalupe los camiones de empresa Trash

ZACATECAS.- Al menos 11 camiones de la empresa Trash y otros vehículos ya se encuentran en Guadalupe para iniciar con la recolección y traslado de basura domiciliar.

Llegaron ocho días antes de que venza el plazo para que el Ayuntamiento les rescinda el contrato por incumplimiento.

El traslado de estos vehículos pesados inició desde la semana pasada, situación que no se había hecho pública; sin embargo, fuentes no oficiales señalan que el traslado de los vehículos pesados se dio de manera discreta para no generar expectativas hasta que no se dé el anuncio oficial.

Hasta el momento se desconoce si Julio César Chávez, presidente municipal, les permitirá operar antes o después del 9 de febrero, fecha límite para que la empresa de recolección de residuos sólidos cumpla.