En vilo, solicitudes de Tello a López Obrador

ZACATECAS.- El gobernador, Alejandro Tello Cristerna, solicitó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mil millones de pesos, así como federalizar la nómina educativa; reactivar el Fondo Minero, al igual que el programa 3X1; la respuesta del primer mandatario fue entregar el apoyo directamente a los beneficiarios.

El gobernador destacó que es necesaria la ayuda de Gobierno Federal para liberar los proyectos de infraestructura que fueron ofertados a los estados hasta por mil millones de pesos.

Detalló que en el caso de Zacatecas, dichos proyectos beneficiarán a miles de familias tanto por las obras físicas como carreteras y caminos, así como por la derrama económica que estas generan.

Tello Cristerna, dijo que el gobierno que encabeza no le solicita recursos de libre aplicación, sino etiquetados para solventar la mayor presión financiera del estado, que es la nómina educativa.

Asimismo, mencionó que, “marchábamos bien”, pero derivado de la pandemia cerca de 7 mil zacatecanos perdieron su empleo y si bien, la recuperación empieza, es necesaria la ayuda federal para atraer inversión.

“Necesitamos que el Gobierno Federal ayude e impulse a Zacatecas para la atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras: hoy Zacatecas representa un excelente lugar para invertir y para instalarse”, manifestó.

Dijo que a pesar de que se vive uno de los momentos de mayor presión económica en la historia moderna del país, el estado ha logrado salir adelante.

Lo anterior gracias a las remesas, el trabajo en el campo, el comercio, la industria, los apoyos para adultos mayores y becas para estudiantes de los programas de Bienestar.

Federalización de la nómina magisterial

Durante su conferencia matutina en la Onceava Zona Militar en Guadalupe, el titular del Ejecutivo Federal declaró que “está buscando la forma de ayudar” al estado, pero la crisis económica actual agravó la situación de las finanzas estatales y federales.

Explicó que federalizar la nómina educativa es un proceso gradual, para el cual se requiere fortalecer las finanzas públicas.

En este sentido, citó el caso del estado de Michoacán, en donde regularizar la nómina magisterial significó para el Gobierno Federal una inversión de 2 mil 500 millones de pesos adicionales.

Añadió que, debido a que este problema se replica en otros estados, “tenemos que ir poco a poco”, sin embargo, enfatizó que seguirá apoyando a Zacatecas en este tema.

Se reactivará y reordenará el Fondo Minero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se reactivará y reordenará tanto el Fondo Minero como el Programa 3×1 para Migrantes.

Mencionó que lo que se hace es con la finalidad de que los recursos fluyan y lleguen a la gente.

“Lo que se está haciendo ahora es entregar el apoyo de manera directa, sin intermediarios”, indicó.

Explicó que en el caso del Fondo Minero, los recursos bajaban hasta los gobiernos municipales, pero no a las comunidades.

Por ello es que la dinámica de trabajo cambió para que el dinero llegue de manera directa.

“Es el caso por ejemplo de “La Escuela es Nuestra”, no había dinero para el mantenimiento de escuelas porque no llegaba, había que pasar por instancias del gobierno federal, estatal, municipal y al final no había mantenimiento”, puntualizó.

Sin embargo, actualmente el recurso se envía a las asociaciones de padres de familia directamente de la Federación, para que ellos decidan cómo aplicar el recurso.

Agregó que en Zacatecas cerca de mil 500 escuelas han recibido su presupuesto de manera directa.

Sobre los fraudes electorales

El titular del Ejecutivo Federal subrayó que no se permitirá el uso de presupuesto gubernamental para fines electorales.

Lo anterior tras ser cuestionado sobre el presunto uso de recursos públicos con fines de promoción política por parte del coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, David Monreal Ávila.

Manifestó que el uso de presupuesto para ayudar a un partido o candidato es delito grave.

“El que cometa un fraude electoral ya sea que compre votos, que utilice el dinero público, reparta despensas va a la cárcel sin derecho a fianza” sentenció.

Asimismo, declaró que cuando hay elecciones “se calientan los ánimos, se encienden las pasiones”, por ello llamó a la serenidad, para que la ciudadanía elija libremente a sus autoridades.

Zacatecas un nudo de comunicaciones en rutas de drogas y armas: Sedena

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que la extorsión, los homicidios dolosos y el secuestro son los delitos de mayor incidencia en la entidad.

“La extorsión ocupa el segundo lugar, pero sí tiene una tendencia a la baja, el homicidio doloso ocupa el décimo lugar con una tendencia al alta, tiene a la fecha 341 eventos y en lo que se refiere a secuestros ocupa el tercer lugar”, explicó.

Explicó que en materia de Seguridad Pública, el estado tiene 2 mil 236 policías estatales y municipales, cifra muy por debajo del promedio de los 4 mil 472 elementos que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En tanto, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), calificó a Zacatecas como un nudo de comunicaciones por el tráfico de enervantes y armamento.

Esto debido a que los delincuentes transitan hacia Tampico, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Nuevo Laredo, entre otros puntos del país.

“Se convierte en un nudo de comunicaciones en la que la presencia de los grupos delictivos busca tener o hacer más fuerte su presencia y poder asegurar el movimiento de sus actividades”, indicó.

Instalan Segalmex

Con la instalación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en Zacatecas, proyectará al estado como una potencia agroalimentaria, al fomentar la producción de frutos para su distribución en el resto del país, aseguró el gobernador Alejandro Tello.

El mandatario estatal recibió en las instalaciones de Segalmex al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de visitar las oficinas centrales de esta nueva institución nacional.

Durante su mensaje, Alejandro Tello explicó que, desde el arranque de operaciones de Segalmex, en octubre de 2019, se han activado 20 centros de acopio de frijol y distribuido 5 mil toneladas de semilla de esta leguminosa para su siembra; todo ello, en beneficio de 11 mil productores del estado.

Lo anterior, resulta trascendente al considerar que Zacatecas es uno de los principales productores de frijol en México, y es un pilar de la economía de miles de familias del estado.

Cabe señalar que el trabajo coordinado entre la Federación y Gobierno del Estado se ha traducido en apoyos para 60 mil productores agropecuarios de Zacatecas, un hecho por el cual el Presidente López Obrador aseguró que Segalmex tiene una inmejorable sede.

A la gira de trabajo también asistió el director de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle Fernández.