Vamos avanzando en temas de seguridad en Zacatecas asegura Reyes Murguerza

Rodrigo Reyes Murguerza, titular de la Fiscalía General de Gobierno | Foto: Cortesía

ZACATECAS.- Vamos avanzando en temas de seguridad pública, comentó en entrevista Rodrigo Reyes Murguerza, titular de la Fiscalía General de Gobierno, respecto de considerar este año el de la paz en Zacatecas.

Te puede interesar: Buscan erradicar el grafiti ilegal en la capital del estado de Zacatecas

“Nunca hemos dicho que ya lo hemos logrado, no hemos dicho que ya se cumplió el objetivo de regresar la paz, como lo dice el gobernador no podemos echar las campanas al vuelo, pero sin duda vamos avanzando en la estrategia, avanzar de manera más rápida y más contundente requiere precisamente sumas esfuerzos y de ahí precisamente que este año sea el año de la paz”.

Lo anterior al enfocar programas y políticas públicas en el tema de la paz, además de trabajar en conjunto en la materia con organizaciones y la sociedad civil.

Avances en temas se seguridad en Zacatecas: Reyes Murguerza

En este sentido, comentó que se han tenido grandes avances en bajar las cifras de algunos delitos, además de recobrar la confianza en las distintas instancias de seguridad “si no hay confianza no hay denuncias no hay acercamiento a las corporaciones”.

Añadió el titular de la Secretaría General de Gobierno “si hemos lograr avanzar es precisamente en gran medida porque se está logrando recuperar la confianza en las instituciones, en la policía estatal, el ejército siempre ha gozado de buena confianza igual que la guardia nacional y ahora el fiscal general de justicia del estado está haciendo lo propio para que las personas puedan voltear a la fiscalía y sientan que son atendidas”.

Reunión con cámaras empresariales

Al respecto también comentó que se han reunido con cámaras empresariales, que han pedido que sigan con la atención y que sigan enfocando esfuerzos en delitos que los impactan más.