Uso del cubrebocas bajaría los contagios de influenza

ZACATECAS.- Aspacia Kusulas Tejada, subdirectora de Vigilancia epidemiológica, Prevención y Control de Enfermendades de Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), explicó que se prevén casos de influenza y Covid-19.

Comentó que las medidas de prevención que se están fomentando son las mismas para uno y para otro, “sabemos que en Zacatecas es obligatorio el uso de cubrebocas eso ayuda bastante”.

“Por qué representa un problema, porque a parte de que se transmite de persona a persona no hay que estar en entornos familiares, no hay que ir a trabajos, no acudir a lugares públicos con el fin de evitar la propagación de estos padecimientos”, dijo.