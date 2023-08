Trabajadores de la FGJEZ aún sin respuesta favorable

ZACATECAS.- No ha habido avance sustancial en las exigencias de las y los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) por lo que continúan las manifestaciones.

En torno a los plantones, este día el bloqueo que se llevaba a cabo en el Centro de Justicia para las Mujeres, avanzó un poco más, al realizar el bloqueo obstaculizando ambos carriles en el retorno después del Hospital General, avance que podría continuar a otras vialidades si no hay acuerdos, dijo el líder sindical Alejandro Rivera Nieto.

Además, el plantón realizado por personal de Servicios Periciales, sobre el paseo Solidaridad también continúa con el bloqueo de los carriles.

“Ahorita nos dice ( Francisco Murillo ) que todavía están en pláticas con Finanzas, pero no hay números, están esperando autorización del gobernador” dijo Alejandro Rivera en torno a una reunión realizada este jueves con autoridades de la fiscalía.

Explicó “si no hay respuesta, le dijimos que cuándo pero no tiene fechas factibles, entonces estaremos nosotros en otra posición de ir abarcando más manifestaciones”.

“A la gente no le queda más que salir a las calles a protestar” comentó Rivera Nieto añadiendo que no hay respuestas a la exigencia del aumento salarial del 10 por ciento, homologación, sustitución de personal por hostigamiento e incluso se ha sumado la exigencia de renuncia del fiscal Francisco Murillo, al no darles respuestas satisfactorias.