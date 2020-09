Tenemos todo para dar resultados en Zacatecas: López Bazán

ZACATECAS.- Todavía se puede hacer mucho por Zacatecas en materia de seguridad, afirmó Arturo López Bazán, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La SSP del estado, “tiene muchas facultades que se pueden explotar”, agregó, para que la disminución de la inseguridad sea palpable en el año que le resta al gobernador Alejandro Tello.

En entrevista exclusiva para Imagen, destacó que aunque no se puede predecir un tiempo, ya que influyen muchos factores que ponen en juego las piezas de la estrategia, sí existe un plazo para revisar los avances.

El funcionario destacó que la estrategia que tiene para el estado es integral y requiere de mucha participación ciudadana para que la disminución se logre.

El secretario de Seguridad reconoció que cuando se atienden las denuncias, se genera la confianza y esto cambia la percepción de los ciudadanos.

Arturo López Bazán refirió que a la estrategia que se tenía en materia de seguridad no le faltó nada, sino que, es cuestión de optimizar todos los recursos.

Aunque los cuerpos de seguridad que integran la institución como PEP, Metropol, DPSV y el Sistema Penitenciario no tienen el personal suficiente, aseguró que trabajará con lo que se tiene.

El secretario destacó la coordinación que existe entre las distintas corporaciones de seguridad, ya que eso ayuda mucho a la contención.

Respecto a la preparación que tienen los elementos, reconoció, es algo de aplaudirse, puesto que hay un Instituto de Formación Profesional completo.

Aclaró que aunque se tenga el instituto no se puede realizar una formación de tiempo completo, ni con muchas personas por la emergencia sanitaria.

No se pueden hacer las clases en línea, no es lo mismo y la naturaleza de la operación no puede quedar en una teoría”, lamentó.