Tello destaca logros en transparencia y combate a la corrupción

ZACATECAS.-El gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna, aseguró que durante su administración se ha logrado pasar del discurso a la realidad en el combate a la corrupción, así como en la búsqueda de un gobierno transparente.

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el ejecutivo destacó la implementación de medidas para colaborar en el combate a esta problemática como lo son la creación del decreto de austeridad, así como la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Justicia Administrativa y la reducción de salarios a funcionarios de primer nivel.

“Impulsamos la creación de un marco normativo con miras a lograr que el combate a la corrupción pasará del discurso a la realidad. Hoy a propósito de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, me da gusto decir y comprobar que no me equivoqué al tomar esa decisión, porque ya empezamos a cosechar frutos”, mencionó.

Asimismo presidió la entrega de galardones a representantes de algunas cámaras empresariales, así como de órganos gubernamentales por su colaboración a la erradicación de este delito.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz recalcó que la implementación del plan estratégico anticorrupción al inició de la administración fortaleció diversos puntos, en los cuales se han conseguido avances.

“Desde el primer año de gestión, el gobernador del estado implementó un plan estratégico Anticorrupción que consta de cuatro ejes; transparencia e innovación gubernamental, mejora de la gestión fortalecimiento institucional y la participación ciudadana”, destacó.

Al evento acudieron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEZ), Armando Ávalos Arellano; el diputado presidente del Congreso Local, Pedro Martínez Flores; el secretario de Administración, Víctor Rentería; y los presidentes locales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Jorge Hiriart Franco y Carlos de la Torre García, respectivamente.