SUTSEMOP arremete contra Víctor Rentería

ZACATECAS.- Miguel Ángel Toribio Bañuelos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) arremetió contra del titular de la Secretaría de Administración (Sad), Víctor Rentería López, de quien dijo que acusó a los agremiados de no quererse apretar el cinturón y abstenerse de pedir aumentos salariales.

Dijo que “esas declaraciones también provocan incertidumbre y no nos parecen, son fuera de lugar, siempre hemos sido negociadores y conscientes de la situación”, declaró.

Explicó que en 2018 presentaron un pliego petitorio similar al de este año, pero han sido conscientes de la situación económica que atraviesa el estado y tuvieron que negociar para priorizar algunas prestaciones.

El líder sindical informó que tuvo un encuentro con Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), pero no se ha definido si el aumento al salario, así como las prestaciones procederán o no.

“Le pedí que no se cerraran, que no hicieran esos anuncios que preocupan a los trabajadores y los inquietan porque son declaraciones precipitadas. Yo le pedí al Gobierno del Estado que no haga declaraciones precipitadas”, insistió Toribio Bañuelos.