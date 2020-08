Sufren familiares de internos por medidas en los Cereresos

ZACATECAS. – Desesperación e impotencia sufren los familiares de las personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social, al no poderlos ver durante la pandemia.

Carolina tiene a su sobrina internada en el Centro de Reinserción Social (Cerereso) femenil, y comenta que no la han visto desde hace 5 meses, solamente tienen comunicación con ella mediante llamadas telefónicas.

Aunque en un principio Miguel Rivera Villa, director de Prevención y Reinserción Social informó que se les daría la oportunidad a los internos de hablar con sus familiares de manera gratuita, Carolina asegura que sí se les hace un cobro.

La joven compartió que se les cobra 5 pesos a los internos el primer minuto, después, se les cobra un peso por minuto.

Aunque podría parecer poco dinero, para un interno que no tiene con qué pagar suena algo complicado, pero más complicado aún es tener contacto con sus familiares.

Puedes marcar 80 veces y ni una sola vez puedes contactar a tu familiar, la última vez traté de contactarla durante una semana e intenté llamar a horas diferentes”, dijo la entrevistada.

Aunado a esto, la frustración se apodera de las internas, ya que para evitar contagios dentro del penal, los doctores y psiquiatras han dejado de tratar a las internas por lo que algunas han presentado “síndrome de abstinencia”, al no recibir el tratamiento necesario para tratar sus problemas como ansiedad.

Algunas tienen diabetes, se les sube y baja la presión, mi sobrina estuvo muy enferma y ni si quiera la vio un doctor”, dijo Carolina.

Comentó que su sobrina llego a tener síntomas de Covid-19 como fiebre alta, escurrimiento nasal y falta de apetito. “Solamente fue aislada de las demás internas y nunca fue revisada por un médico, afortunadamente solo se trató de una fuerte gripa”, reprochó.

Esto ocurrió después de que se diera a conocer el caso positivo de una mujer internada en un centro penitenciario, lo que “causo frustración entre los familiares”.

Además, aseguró que los internos realizan sus propias artesanías que son vendidas en los horarios de visita, de ahí sacan algo de dinero para poder costear algunos artículos.

Sí la extrañamos, nosotros le llevábamos un champú, jabón y su tortita, no hemos podido verla y vivimos con la frustración”, finalizó Carolina.

Contagios

Hace más de un mes se reportó el primer caso de coronavirus en un centro penitenciario, situación que logró estabilizarse después de que la interna contagiada fue aislada.

Cabe destacar que de acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los centros penitenciarios del país hay 2 mil 064 casos confirmados de Covid-19, 277 casos sospechosos y 185 decesos; de igual forma se han presentado tres riñas o motines por las medidas de seguridad para evitar los contagios de coronavirus.

Zacatecas de mantiene como una de las entidades con menor número de contagios por Covid-19 en centros penitenciarios.