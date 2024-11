SITTEZ y SNTE rechazan sindicatos propuesta gubernamental; radicalizan protestas

Oscar Castruita Hernández. | Foto: Cortesía.

ZACATECAS.- Los secretarios generales de las sección 58 del SNTE y de Trabajadores de Telesecundarias (SITTEZ), rechazaron la propuesta del gobierno de levantar el paro de labores y liberar las oficinas públicas, y pagar los bonos pendientes por rezonificación hasta la primera semana de diciembre.

Por el contrario, advirtieron que radicalizarán sus protestas y convocaron a la “mega marcha” para el jueves siete de noviembre en la capital zacatecana.

Oscar Castruita Hernández y Ernesto Macías Silva confirmaron que siguen en pie de lucha y bajo ninguna circunstancias van a aceptar que el Gobierno le regatee los pagos que por ley debieron dispersarse el pasado 31 de octubre, por lo que una vez consultadas sus respectivas asambleas advirtieron que el llamado es “pago inmediato o no soltamos”.

En el caso del ISSSTEZAC, el Sindicato de Telesecundarias acordó liberar sus instalaciones, una vez que el director de la institución, Ignacio Sánchez González aceptó pagar el incremento salarial a los pensionado el próximo 15 de noviembre, mientras que el retroactivo se realizará en tres emisiones, por lo que dijo que el conflicto con el ISSSTEZAC está superado.

Mientras tanto, el secretario general de la sección 58 Oscar Castruita, a través de las redes sociales y en entrevista, confirmó que los afiliados “seguimos en pie de lucha y radicalizaremos las acciones hasta que no se nos haga el pago”.

Contrario a lo que dijeron los funcionarios gubernamentales, señalaron que el acuerdo de los trabajadores de ambos sindicatos, es mantener la postura de que el pago de los bonos debe ser inmediata, y no esperar que se haga en “abonos” y mucho menos hasta el mes de diciembre.

Por esa razón, ambos dirigentes sindicales, convocaron a todos los trabajadores de ambos sindicatos, a realizarse esta llamada mega marcha para que las autoridades se sensibilicen y acepten pagar de inmediato.

Ernesto Macías Silva dijo que nunca “me vendí al gobierno” y aseguró que sólo aceptó llevar la propuesta de que se pague en dos emisiones, la primera el 15 de noviembre y la segunda el 30 del mismo, pero ante la negativa de la asamblea, se ha decidido mantener el paro y radicalizar las acciones, por lo que informó que este miércoles permanecerán cerrados los edificios de las presidencias municipales que desde el lunes están bloqueados, así como las oficinas de las recaudaciones de rentas y las secretarías de finanzas y educación.

En tanto, el dirigente de la Sección 58 Osar Castruita Hernández rechazó que el movimiento sea político, y advirtió que no va a caer en ningún juego político, porque además, es una prestación que se logró desde el año 2010 entre el SNTE y la Secretaría de Hacienda.

También dijo que los trabajadores del SNTE no se venden y aseguró que “es falso que ninguna autoridad haya hablado con el secretario particular del dirigente nacional, el Senador Alfonso Cepeda”, por lo que advirtió que es lucha no es de la sección 58 sino es de todo sindicato a nivel nacional.

Por ello confirmaron la marcha de este jueves partiendo de la explanada del ferrocarril hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde exigirán, el pago inmediato del bono de rezonificación.