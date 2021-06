SIJE reporta la instalación de 2 mil 396 casillas en Zacatecas

ZACATECAS.- Con corte a las 12:45 horas, el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) reporta la instalación de 2 mil 396 casillas en el estado, lo que representa un 92.98% del total.

Cabe señalar que el sistema de cómputo que alimenta el SIJE, ha presentado intermitencias, debido a lo cual los reportes han sido lentos y en algunos casos los reportes se están enviando vía voz.

Se han presentado 22 incidentes en la instalación de casillas, de los cuales se toma nota y se consignan en el formato de incidentes que se incluye en la documentación electoral de cada casilla.

Los incidentes reportados incluyen, reporte de personas que se les permitió votar sin estar en lista nominal o sin tener credencial para votar, representantes de partido político que no aparecieron en la relación incluida en los paquetes electorales.

El incidente más grave y que no tiene solución, se refiere a casilla 0667 Guadalupe Victoria en Jerez, Zac. que no se instaló debido a que los funcionarios de casilla refieren no tener las condiciones de seguridad para instalarla.

En ningún caso han tenido que intervenir los Consejos Distritales para lograr integrar alguna Mesa Directiva de Casilla, es decir, la ciudadanía ha instalado las casillas y están recibiendo la votación.