Semana Santa 2023: 4 datos que tienes que saber de la Semana Mayor

Foto: Cortesía.

ZACATECAS.- La Semana Santa de este 2023 cada vez está mas cerca, por lo que la Diócesis de Zacatecas compartió en redes sociales algunos datos que tienes que saber de la Semana Santa, también conocida como la Semana Mayor.

5 cosas que tienes que saber de Semana Santa

1. Domingo de Ramos

Con el Domingo de Ramos se da inicio a la Semana Santa, uno de los tiempos litúrgicos más importantes en la vida cristiana. Este día se llama “Domingo de Ramos” o “Domingo de Pasión”. El nombre proviene del hecho que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con hojas de palmas.

Asimismo la Diócesis de Zacatecas destacó que en este día Jesús reclama el derecho de los reyes en la entrada triunfal a Jerusalén.

El Papa Emérito Benedicto XVI explica en su libro “Jesús de Nazaret: desde la entrada en Jerusalén a la resurrección” que Jesucristo reclamó el derecho de los reyes, conocido a lo largo de la antigüedad, de demandar modos de transporte particulares.

“El uso de un animal (el burro) en el que nadie se había sentado aún es un indicador más del derecho de la realeza”.

2. Semana Santa en el primer domingo de luna llena

Como segundo dato, la diócesis compartió que desde el I Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325, la Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral en el hemisferio norte y equinoccio otoñal en el hemisferio.

Cabe destacar que el Concilio I de Nicea es el primer Concilio Ecuménico, es decir, universal, en cuanto participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos.

3. Visita a las siete iglesias

¿Eres de los que visitan las siete iglesias? La Diócesis de Zacatecas compartió el origen de esta tradición:

Es en Jueves Santo cuando se instruyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Jesús se fue a orar al huerto de los Olivos luego de la Última Cena, lugar donde llegaron a aprehenderlo.

Por ello, la noche del Jueves Santo, hasta el Viernes Santo en la mañana se visitan las siete iglesias, una tradición que surgió en Roma por San Felipe Neri.

4. Sábado Santo no Sábado de Gloria

El Sábado Santo es la conmemoración de Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo. No obstante antiguamente, este día se solía llamar ‘Sábado de Gloria’, pero la reforma litúrgica de la Semana Santa acometida por el Papa Pío XII (encargada en 1955 a Monseñor Annibal Bugnini) la denominó como Sábado Santo únicamente.

Cabe señalar que el Sábado Santo rememora especialmente a María tras la pérdida de su hijo, por lo que es un día de dolor y tristeza, destinado al silencio, luto, y reflexión.

Por lo que no se realizan eucaristías, no se tocan las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados.