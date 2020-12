Se suma Mejía Haro al proyecto de David Monreal

ZACATECAS.- Ulises Mejía Haro, presidente municipal de la capital se sumará al proyecto de David Monreal Ávila, quien es candidato a la gubernatura en Zacatecas por la coalición Juntos Haremos Historia.

Mejía Haro confirmó en sus redes sociales que acompañará al fresnillense, pues considera que su visión va acorde a los valores de la Cuarta Transformación.

El anuncio lo realizó, luego de que contendió de manera interna en Morena para ser el rostro del partido rumbo a las elecciones del 2021.

Sin embargo, los resultados en las encuestas no le favorecieron, por lo que decidió continuar dentro del proyecto de Monreal Ávila.

“Mencioné que apoyaría la causa sin importar apellidos, siempre y cuando se respeten los procesos”, se lee en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el alcalde mencionó en su publicación que seguirá trabajando para que se respeten los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

El militante de Morena también destacó que es importante que llegue y prevalezca la Cuarta Transformación al estado que ya está lacerado por los partidos de siempre.

