Se reanudará jornada de vacunación contra Covid-19 hasta la próxima semana

ZACATECAS.- Este viernes se terminaron las dosis de vacuna que se aplicarían a adultos mayores en el Campus Siglo 21 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Uaz).

En este espacio se aplicaron cerca de 500 vacunas a los habitantes de colonias de la capital del centro y de la zona urbana.

Sin embargo cerca de las 10:30 horas ya no se contaba con vacunas, pese a que continuaban llegando adultos mayores con su registro.

Varias personas que ya estaban registradas y que tenían el horario de aplicación a partir de las 11 horas, fueron notificadas de que ya no había dosis cuando llegaron al lugar.

Esto causo molestia en los beneficiarios que estaban registrados en los horarios de 11 y 12 del día, algunos incluso llegaron en taxi para llegar a tiempo.

“Llegamos antes de las 11 que era la hora que nos asignaron, pero hasta que llegamos aquí nos dicen que ya no hay. Ya no sabemos si creerles o no, no toman en cuenta que hacemos un esfuerzo para venir tan lejos y que nos salgan con esas cosas”, mencionó

“Estamos aquí esperando para nada, nos dijeron que el martes, ayer vInimos también en la tarde y nos dijeron que ya no había y ahorita igual”, mencionó Pedro Padilla, vecino del centro.