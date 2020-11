Se normaliza la venta de carne en el estado

ZACATECAS.- Tras sufrir un desplome en la venta de carne, los tablajeros aseguran que las ventas ya se normalizaron.

Cabe destacar que al inicio de la pandemia las ventas de carne fueron mínimas.

Consideraron que la regularización en las ventas se atribuye a la recuperación de negocios, pues hubo un momento que muchos dejaron de trabajar y la carne se volvió un lujo.

Al igual que otros carniceros, estuvo a punto de cerrar su establecimiento por muchos factores, pero la falta de dinero fue la principal.

Por fortuna, el panorama le comenzó a mejorar y mantiene su negocio; aunque no ha tenido el mejor año, aseguró que le da para mantenerse.

“Ahorita ya no se trata de ganar mucho, si no de tener de dónde comer y esa es la misión, que no falte la fuente de ingresos”, dijo.