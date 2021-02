Se necesita un responsable del SUTSEMOP: Colegio Electoral

ZACATECAS.- Luego del fallecimiento por Covid-19 de Miguel Toribio Bañuelos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), el Colegio Electoral sindical consideró necesario el nombramiento de un responsable.

Verónica Varela Flores, presidenta de dicho órgano, expresó que hay una situación preocupante, ya que tienen muchas dudas y desconocen a quién dirigirse.

Ejemplo de ello es el registro de aspirantes que no han renunciado a su cargo y aún así están dispuestos a competir.

“No sabemos nada”, dijo.

Refirió que con anterioridad se le había pedido a Toribio Bañuelos la designación de un enlace, pero hizo caso omiso.

En cuanto al registro de las cuatro planillas y el plazo que tiene el resto de los interesados hasta este viernes, aclaró que no se ha entregado ni un solo dictamen de procedencia.

Pese al plazo de cada uno de los aspirantes, que tiene 24 horas para subsanar las observaciones hechas por la Comisión Electoral; ésta no está obligada a entregar dicho dictamen, ya que el reglamento interno sindical de elecciones no se los exige.

Varela Flores informó que todas las planillas han tenido observaciones.

En el caso de la planilla magenta, encabezada por Azucena Acevedo Villarreal, quien reprochó un supuesto favoritismos de la comisión electoral, comentó que deben tomar en cuenta que no solo ella (Verónica Flores) es el órgano electoral.

De manera oficial, las elecciones para elegir al nuevo comité sindical del SUTSEMOP 2021-2021 serán el 5 de abril.

Registro planilla Naranja

Israel Chávez Leandro, líder de la planilla Naranja, se registró como aspirante para ser el próximo secretario General del Sutsemop.

Expresó que desde hace cuatro años también tenía la misma aspiración, pero no logró el registro.

El aspirante negó estar siendo apadrinado por el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, dependencia de la que es delegado.

Comentó tener el apoyo de 20 secciones sindicales con los que deberán enfrente el reto de unificar y mejorar las condiciones laborales y salariales del gremio.