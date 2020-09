Se manifiesta para no ser desalojado por el Incufidez

ZACATECAS. – El propietario de los tacos El Pilyn, Alfredo Luna Quintero se manifestó a las afueras de Palacio de Gobierno, ya que lo quieren desalojar de su local ubicado en de las inmediaciones del estadio Carlos Vega Villalba.

El hombre acusó al Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado (Incufidez) y su titular, Adolfo Márquez Vera, por no darle la cara con el conflicto que tienen desde hace más de cinco años.

También, denunció que familia de la exdiputada del PRI, Isadora Santiváñez Ríos están detrás de este conflicto legal, por lo que solicitó una audiencia con el gobernador Alejandro Tello Cristerna para buscar una solución.

Luna Quintero, aseguró tener las pruebas suficientes de que él está ahí desde hace más de 35 años y que ha pagado a la dependencia de 13 a 7 mil pesos como derecho para permanecer con la venta de alimentos.

No se me desalojó porque no tuvieron las pruebas suficientes, hoy el Incufidez levanta un alegato en el que dicen ser dueños de ese predio”, declaró.