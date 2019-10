Se cancela elección de consejeros de Morena en Guadalupe

La elección se canceló, ya que no había el espacio suficiente para albergar a los simpatizantes.

GUADALUPE.- La asamblea de Guadalupe para la elección de consejeros de Morena, fue cancelada, debido a que no había condiciones por la insuficiencia de espacio en un salón Hacienda de San Ramón

Militantes del partido, mostraron su inconformidad y exigieron una explicación así como la notificación de cuando se restablecerá la asamblea.

“No quieren arriesgar, pero los militantes sugerimos que se haga la asamblea por la gente que está aquí desde temprano, el Comité Ejecutivo debió haber previsto la afluencia”, dijo Elisa Ramos.

Por su parte, Catalina Monreal, contendiente a la dirigencia estatal de Morena dijo “no se previo esto, no sé cual era su tirada si el padrón de afiliados de Guadalupe son más de 10 mil, no se para que rentan un lugar que es para 700 personas”.

Ademas mencionó que “le tiraban a que pasara esto, le tiraban a que la gente no llegara, le tiraban a que sólo fueran unos cuantos, no sé, la verdad no lo sé”

En tanto adentro, los asistentes gritaban consignas como “Arteaga, ojete no somos un juguete”; sin embargo, hasta el momento no se ha dado información de cuando se restablecerá la asamblea.