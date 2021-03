Rompe récord la vacunación en Guadalupe y Zacatecas; se reanudará

ZACATECAS.- El Secretario de Salud Gilberto Breña Cantú, informó que Zacatecas recibirá más dosis de las vacunas contra el Covid-19 la próxima semana.

Con ello se podrá cubrir a la totalidad la inoculación de los adultos mayores de 60 años de Zacatecas y Guadalupe. Hizo un llamado a la población a tener paciencia ya que el biológico está asegurado para todas y todos.

En tanto, detalló que, a la fecha, las autoridades de salud federales y estatales aplicaron en la entidad 26 mil 256 vacunas en tres días.

Con ellas se ha cubierto al 70 por ciento de los adultos mayores de 60 años de Zacatecas y el 90 por ciento de Guadalupe. En la zona conurbada faltaron por vacunar alrededor de 8 mil adultos mayores.

“Hay que tener paciencia porque si bien se terminaron las dosis, deberán llegar en los próximos días más vacunas de Pfizer y Sinovac. Tengan por seguro que en cuanto arriben al estado se aplicarán. Pues la vacuna no dura ni 24 horas en los congeladores de la SSZ o en los del Hospital Militar”, señaló.

Breña Cantú señaló que van a ser más continuos los embarques, lo que significa que a Zacatecas le llegarán entre 12 mil y 13 mil cada semana.

“La población debe estar segura que habrá para todas y todos, solo es adecuarse a cómo van a llegar con base en la disposición de vacuna de nivel internacional”.

También informó que la vacunación en Zacatecas y Guadalupe seguirá en el mismo orden. Y en cuanto se reinicie la semana que entra, se seguirá en los mismos horarios y sitios, información que previamente se difundirá.

En tanto, el secretario reiteró que la vacuna no es la solución por completo a la pandemia, ya que estar inmunizados no significa que no se pueda contagiar una persona.

Sólo que será menos grave y se evitará que fallezca. Por tanto, hizo un llamado a continuar con las medidas sanitarias de uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.