Ricky Martín no actuará en Zacatecas

ZACATECAS.- Benjamín Medrano Quezada, coordinador del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) descartó tajantemente la posibilidad de que el puertorriqueño, Ricky Martín se presente en algún momento en el estado.

“Lo que menos me interesa es que Ricky Martín pudiera regresar a Zacatecas, porque el daño ya nos lo hizo, moralmente nos dolió mucho”, aseguró Benjamín.

Además, el cantante no podría abrir una fecha gratuita para sus fans zacatecanos puesto que, estará en Aguascalientes, estado vecino y su presentación tendrá costo. “Si viniera gratis a Zacatecas, la gente no pagaría en Aguascalientes y no se trata de eso”, mencionó el coordinador del patronato.

Derivado del fraude que ocasionó la agencia Kasst, quien se encargaría de contratar a Ricky Martín, Medrano Quezada, aseguró que ya no habrá contratación de otra empresa similar para esta y futuras ediciones de la Fenaza.

Sino que, será el contacto de manera personal y directa con OCESA, la promotora musical más importante de México.

Feria modesta pero de calidad

El coordinador del patronato mencionó que aunque no hay una gran bolsa para realizar la edición 2020 de la Fenaza, con lo que Kasst Agency reembolse, se tendrá un presupuesto adicional y servirá para ofrecer un gran espectáculo.

Mencionó que la dinámica de colocar dos escenarios principales, los cuales son el del Mulfitoro y el que el de Las Estrellas del Recuerdo, continuará, pues es importante tener espacios culturales para todas las generaciones, como lo son los adultos mayores.

Se benefician asociaciones

Los Conciertos con Causa reunieron 2 millones 600 mil pesos durante la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2019, informó el director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Oscar Acuña Ávila.

Parte del recurso que aportaron los asistentes para tener ingreso a los conciertos se donó a 17 asociaciones civiles del estado, lo que representa poco más de 1 millón 200 mil pesos; el resto del dinero fue utilizado para pagar los gastos de operación de las presentaciones, aseguró el director.

Las asociaciones beneficiadas recibieron un monto de 70 mil 750 pesos, algunas de ellas son Creando Ilusiones, AMANC, Casa hogar Felipe de Jesús, Villa infantil Sagrado Corazón, Doctor sonrisas, Más lectura un mundo mejor, entre otras.

Por su parte, la presidenta honorifica del Sedif, Cristina Rodríguez, informó que en esta ocasión se decidió dividir la cifra total entre todas las asociaciones que participaron, ya que en la edición 2018 una de ellas recibió muy poco recurso por la poca asistencia que hubo en el concierto del día.

Además, aseguró que a pesar de que existen muchas asociaciones altruistas que deben tomarse en cuenta, se guiaron en el número de personas a las que benefician y la trascendencia que estas tienen para elegir a las que recibirían la aportación.

“Todos merecen el apoyo y tienen diversas vocaciones, que atienden a personas con adicciones, a las mascotas, otros atienden los sueños de niños con enfermedades terminales, cada uno tiene una gran población que atender”, mencionó Cristina Rodríguez.

La presidenta recordó que se instalaron más de 20 taquillas, las cuales estuvieron llenas la mayor parte de los días, y solicitó a los zacatecanos que estén tranquilos, pues por cada 10 pesos que aportaron por concierto, las asociaciones comprarán equipo o lo usarán de la mejor forma de modo que esté comprobado el gasto.