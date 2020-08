Relajan las medidas de sanidad en los mercados de la Capital

Tras cinco meses de la contingencia sanitaria por el Covid-19, los mercados Arroyo de la Plata y Genaro Codina descuidaron la aplicación de las medidas de sanidad.

En un recorrido que realizó Imagen se comprobó que no en todas las entradas hay personal que proporcione gel alcoholado, tampoco miden la temperatura de quienes ingresan.

Aunque, es necesario recalcar que la mayoría de las personas que ingresan portan su cubrebocas, al igual que los vendedores, pues aseguran que ya se acostumbraron.

En el mercado Genaro Codina la afluencia de clientes es moderada y sobre todo compran frutas y verduras.

Aunque en el interior del mercadillo hay señalamientos para guardar la sana distancia, no todas las personas las cumplen.

Pocos clientes en el Arroyo de la Plata

La afluencia de personas en este lugar es mínima y se observa mayor número de zacatecanos en la zona de comidas.

Los mercados tienen un horario de apertura de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Sin miedo

Madres de familia deben salir a comprar la despensa y, en el caso de una de ellas siente que las cosas han mejorado, pues ya no piensa tanto en contraer el virus.

“De un tiempo para acá me dejé de preocupar tanto por contagiarme, ya que he salido varias veces y no me ha pasado nada.

“Además me siento segura poniéndome mi cubrebocas, pues ya me acostumbré a traerlo para todos lados”, explicó.