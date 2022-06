Regresan las cenizas de Manuel Felguérez a Zacatecas

Las cenizas de Manuel Felguérez se depositaron en el museo que lleva su nombre. |Foto: cortesía

Las cenizas del artista zacatecano, Manuel Felguérez, se depositaron en el Museo de Arte Abstracto que lleva su nombre.

El artista originario de Valparaíso Zacatecas falleció en el mes de junio del año 2020, a causa del virus del Covid-19.

Desde entonces sus cenizas se encontraban en el que fue su hogar en la Ciudad de México, resguardadas por su esposa Mercedes Oteyza.

Este 25 de junio Manuel Felguérez regresó a Zacatecas, al Museo de Arte Abstracto que lleva su nombre, siendo depositadas sus cenizas en la sala 13, en la cripta de la anterior capilla, resguardadas por algunas de sus obras más importantes.

Para recibir las cenizas de Felguérez, los scouts de Zacatecas montaron guardia, de dos en dos desde la entrada del museo hasta la cripta, siendo los primeros en posicionarse a un costado de las cenizas al momento de realizar la guardia de honor.

Formó parte de los Scouts

Lo anterior ya que Felguérez fue parte de la comunidad scout, de ello queda testimonio en un texto titulado “falta de espíritu Scout” realizado por el escritor Jorge Ibargüengoitia quien relató parte de las vicisitudes vividas por ambos en una reunión internacional realizada en Francia.

Posteriormente Mercedes Oteyza, se posicionó en la guardia de honor, a la que se sumó su familia, después el artista Alfonso López Monreal y enseguida funcionarios estatales y federales.

Alfonso López Monreal, a un costado de las cenizas y una fotografía de Felguérez recordó “cuando venían, Meche no me dejará mentir, desayunábamos en el Acrópolis, chismeábamos de lo lindo pero no en un plan negativo o para perjudicar a nadie, era porque Manuel quería estar al tanto de todo lo que estaba pasando en Zacatecas y en base a eso planear todos los proyectos y con quien había que hablar, a quien había que convencer, etcétera”.

Continuidad a sus proyectos

También dijo a los presentes que el mejor homenaje para Felguérez es darle continuidad a sus proyectos, incluso pidió a las autoridades que en el museo se haga un Centro de Investigación de Arte Contemporáneo.

Mientras que Lucina Jiménez López, directora del INBAL hizo referencia al regreso de Manuel Felguérez a casa, como él lo pidió, y lo describió como un artista que rompió con lo figurativo para ir a la abstracción, creando una revolución profunda en el arte mexicano.

David Monreal, gobernador de Zacatecas, también hizo referencia del regreso a casa del artista, al estado que lo vio nacer y al espacio que guarda su obra, el cual dijo lo harán el espacio de arte abstracto más importante del mundo.

Al concluir los discursos, el personal del Museo de Arte Abstracto depositó las cenizas de Manuel Felguérez en la cripta, donde estará acompañado por algunas de sus obras de gran formato.

Familia y funcionarios salieron del lugar, los scouts hicieron lo mismo, antes tomándose una fotografía al lado de otra foto que mostraba a Manuel de niño con su vestimenta scouts, para dejar descansar las cenizas de Felguérez, en el museo que tanto amó y lleva su nombre.